Le CAP poursuit son action grâce à Moutier

Moutier vient en aide au CAP, l’association des commerçants et artisans prévôtois. Cette dernière a lancé fin avril une action pour soutenir les commerces impactés par la crise sanitaire. Elle proposait à la population des bons d’achat avec 10% de rabais, pour un montant total de 50'000 francs. A peine deux mois et demi plus tard, tous les bons avaient trouvé preneur. Pour le CAP, l’envie de poursuivre l’action était là… mais pas les ressources financières.

L’association a donc demandé de l’aide à la Municipalité de Moutier. La cité prévôtoise a accepté de prendre à sa charge les coûts liés à la reconduite de l’opération, soit 5'000 francs. L’action se terminera dès que le montant des ventes aura atteint 50'000 francs, mais au plus tard le 30 novembre. Les bons sont en vente à la caisse municipale de la ville de Moutier. /comm-nmy