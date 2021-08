Le projet de carrière de Malleray combattu

Le projet de nouvelle carrière à Valbirse se heurte à des vents contraires. C’était attendu : le plan de quartier Pierre de la Paix approuvé par le Conseil général en juin est combattu par un référendum. Environ 300 signatures valables ont été déposées à l’administration fin juillet, la commune de Valbirse l’a annoncé mardi. Les citoyens iront donc aux urnes le 28 novembre.





Des nuisances à degrés multiples



L’aménagement d’une nouvelle carrière au nord de Malleray alimente les débats, et cela depuis des années. Des voix s’étaient élevées en 2019 déjà. Des citoyens craignaient de fortes nuisances au niveau du trafic avec le passage de camions dans une zone résidentielle. En d'autres termes, du bruit et du danger pour les riverains. Des inquiétudes également focalisées sur le paysage et l’environnement. Il y a une année, une pétition a été déposée munie de 500 signatures. Mais malgré ces levées de bouclier successives, le projet a suivi son cours, passant toutes les étapes d’une longue procédure jusqu’à l’acceptation du plan de quartier Pierre de la Paix par le législatif communal. Un vote clair puisque seuls deux élus se sont opposés à l'objet.







Campagne en vue



Les zones potentielles pouvant accueillir des carrières sont très rares puisqu'il faut éviter les zones protéger, garantir une bonne accessibilité et aussi bien sûr la qualité du matériau qui sera exploité. Rappelons également que selon le canton, chaque région est censée être autonome pour l’extraction. A Valbirse, le projet est porté par la bourgeoisie de Malleray et l’entreprise Faigaux. Contactés mardi, toutes deux prennent acte du dépôt de ce référendum sans réagir pour l’instant. Elles défendront leurs intérêts avant le vote du 28 novembre. Du côté des auteurs du référendum, c’est un sentiment de satisfaction qui prime aujourd’hui. Il fallait trouver les signatures nécessaires dans un délai assez court, en pleines vacances d’été. Place à la campagne désormais. Il faudra affûter les arguments. Là encore, on ne souhaite pas réagir officiellement pour le moment. Des séances auront lieu ces prochaines semaines. Sur le terrain, le travail de conviction ne devrait pas démarrer avant le mois d’octobre. /oza