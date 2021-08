Haut-Vallon : succès pour le plan de relance

Le plan de relance des six communes du Haut-Vallon est un succès. Depuis début mai, 600'000 francs de la monnaie CIDE frappée pour la circonstance ont été mis en circulation. A quatre mois et demi du terme de l’opération, les compteurs sont partiellement débloqués. Désormais, la monnaie CIDE peut être acquise par tout un chacun, indépendamment de sa provenance, à hauteur donc de 1'000 francs maximum. Ainsi, une personne qui a déjà reçu les 500 francs qui avaient été autorisés dans un premier temps pourra obtenir encore une fois la même somme.

Les municipalités de Renan, Sonvilier, St-Imier, Villeret, Cormoret et Courtelary rappellent que cette monnaie CIDE, propre au plan de relance, peut être obtenue aux guichets de la banque Clientis Caisse d’Epargne à Courtelary et St-Imier ainsi que dans les six administrations communales.

Délai fixé au 31 décembre 2021

Si la hauteur maximum est fixée à 1'000 francs par personne, il est évidemment possible d’acheter de la monnaie CIDE pour une somme plus modeste. Les communes souhaitent en effet que chacun puisse profiter de cette action en fonction de ses disponibilités financières.

Le délai pour dépenser cette monnaie spéciale du plan de relance est fixée au 31 décembre 2021. /comm-lyg