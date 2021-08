Une Tramelote récompensée par le CJB pour son art

Une artiste de Tramelan se voit décerner le Prix des arts, des lettres et des sciences du Conseil du Jura bernois (CJB). Il s’agit d’Esther-Lisette Ganz. L’ancienne graphiste pour la Croix-Rouge a été récompensée pour son œuvre picturale personnelle et atypique, a inidqué le CJB dans un communiqué mercredi. Artiste indépendante depuis le début des années 70, la Tramelote a participé à plus d’une centaine d’expositions personnelles et collectives.





Le théâtre amateur à l’honneur

Récompense aussi pour le Théâtre de l’Atelier à Reconvilier, qui reçoit une distinction pour mérites exceptionnels dans le domaine de la culture. Les membres du Jury avaient à cœur de mettre en valeur « l’importance du théâtre amateur pour la scène culturelle du Jura bernois ». Le CJB salue notamment le travail et l’engagement de l’institution, active depuis près de 40 ans avec sa troupe « les Tréteaux d’Orval ».

Une deuxième distinction revient à la famille Selz de Perrefitte, qui a fait construire une galerie d’art contemporain au cœur de son village. Inauguré en 2002, la Galerie Selz a plus d’une septantaine d’expositions à son actif.

La remise de ces prix se fera au CIP à Tramelan dans le cadre d’une cérémonie officielle, le jeudi 23 septembre à 19h. /comm-ddc