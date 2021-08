Distinction pour les vignerons Giauque de Gléresse

Le titre de « Vigneron bernois de l’année 2021 » a été attribué jeudi. Sandra et Remo Giauque, de Gléresse ont reçu la distinction des mains du conseiller d’État Christoph Ammann. Ce dernier s’est dit impressionné par la manière dont les vigneronnes et les vignerons bernois réussissent à gérer une année 2021 compliquée sur le plan météorologique. Un printemps frais a retardé le débourrement de la vigne puis les abondantes précipitations estivales ont favorisé la propagation de maladies fongiques comme le mildiou et les orages de juillet ont détruit une partie des raisins.





Les pronostics 2021

Le commissaire viticole du canton de Berne, Jürg Maurer, s’attend à une récolte viticole bien moins volumineuse que les années précédentes. En ce qui concerne la qualité, les six à huit prochaines semaines seront décisives car un bel automne peut être très favorable. Le commissaire viticole fait une analogie entre la viticulture et le football : il peut encore se passer beaucoup de choses dans la dernière phase de jeu. /comm-vre