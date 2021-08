Un dispositif hors norme pour la Braderie prévôtoise

Jusqu’à 10'000 fêtards par jour dans les rues de Moutier. On a de la peine à y croire mais ça sera possible à l’occasion de la Braderie prévôtoise, qui déroulera ses fastes du 3 au 5 septembre. Le comité d’organisation avait renoncé en mars avant de revenir sur ses pas au mois de mai. Un choix réfléchi selon lui. Le travail a été fait sur la base de contacts très réguliers avec les offices cantonaux et fédéraux, a-t-il annoncé jeudi matin à l'occasion d'une conférence de presse.

Il a bien sûr fallu s'adapter à la situation sanitaire. Le circuit de la fête sera hermétiquement fermé, avec des contrôles 24h sur 24 aux entrées. Un QR Code comme preuve de vaccination, de test négatif ou de guérison devra être présenté, sans quoi l'accès à la vieille ville sera interdit. Mais pour ne pas refroidir de trop les fêtards, une centrale de tests antigéniques gratuits sera installée à la Sociét'halle, explique le directeur de la Braderie Jacques Stalder :