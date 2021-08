Crémines : grilles de bovi-stop vandalisées

Des vandales s’attaquent à des grilles de bovi-stop à Crémines. La police cantonale bernoise a été informée, une fois en juin et une autre en juillet, que des barreaux avaient été enlevés de leur emplacement sur deux chemins blancs. Cela crée donc un trou et un danger pour les piétons, les véhicules et les animaux.

Selon un communiqué diffusé vendredi, les faits se seraient produits entre le 7 et le 10 juin et entre le 28 et le 29 juillet. Un premier cas a été rapporté sur la route menant à la charrière de Crémines, sur le flanc du Raimeux et un deuxième au chemin du pâturage de l’Envers, sur le flanc de La Haute Joux. Les deux événements semblent avoir nécessité le même mode opératoire, à savoir une machine.

La police lance un appel à témoins. Les personnes ayant fait des observations à ces endroits ou qui auraient aperçu des comportements ou une machine suspecte dans les secteurs sont priées de composer le +41 32 324 85 31. /comm-ddc