Décès du scénariste Raoul Cauvin, père des « Tuniques bleues »

Le scénariste belge de bande dessinée Raoul Cauvin, père de la série à succès « Les Tuniques bleues » et de la série jeunesse « Cédric », est décédé jeudi à 82 ans, a annoncé Dupuis, sa maison d'édition. Il avait révélé début mai être atteint d'un cancer incurable. « C'est avec une immense émotion que nous vous faisons part du décès de Raoul Cauvin, un des plus grands hommes du monde de la bande dessinée », a indiqué l'éditeur vendredi dans un communiqué.





Succès sur 50 ans

Raoul Cauvin doit principalement sa notoriété aux « Tuniques bleues », une série à succès d'une rare longévité, qui s'est écoulée à des millions d'exemplaires en un demi-siècle. Elle raconte avec humour les aventures de deux soldats américains, un militariste convaincu et un autre engagé malgré lui, qui combattent les « sudistes » pendant la Guerre de Sécession.





Auteur prolifique

Et ce succès populaire pousse Cauvin à devenir un auteur prolifique pour son éditeur Dupuis, en collaborant avec quantité d'autres dessinateurs: entre autres Berck (« Sammy et Lou »), Nic (« Spirou et Fantasio ») ou Kox (« L'Agent 212 »). Adepte de toutes les formes du gag visuel, Cauvin évolue dans les années 80 vers des productions plus incisives, proches souvent de l'humour noir et de la parodie. Il s'illustre ainsi dans les séries « Pierre Tombal » (avec Hardy), « Les Femmes en blanc » sur l'univers de l'hôpital (avec Bercovici au dessin), et « Cédric » (avec Laudec) - qui s'avère un succès de la BD jeunesse avec 34 albums à ce jour.