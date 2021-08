Quels sont les besoins des plus de 60 ans de Boujean ?

La ville de Bienne veut améliorer la qualité de vie des plus de 60 ans de Boujean. Raison pour laquelle elle a tenu une soirée d’information et d’échange jeudi soir dans ce quartier. Cet événement suit une enquête menée cet été auprès de cette population. L’objectif de ces actions est de développer des offres ciblées qui répondent aux besoins de cette frange des résidents. Et de développer davantage de liens intergénérationnels. Nathalie Gigon, déléguée au 3e âge de la Ville de Bienne, était en direct vendredi matin dans La Matinale pour nous parler de cette soirée. Elle nous explique l’importance, pour la Ville, de connaître le ressenti des plus de 60 ans :