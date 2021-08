Rentrée scolaire : le sport et la culture à l’honneur

Le sport et la culture sont à l’honneur à l’occasion de la rentrée scolaire à Bienne. Après plus d’une année chamboulée par la crise sanitaire, les autorités biennoises veulent revaloriser les jeunes talents au potentiel national dans les sports ou les arts, dès leur entrée à l'école secondaire. Avec le programme Sport-Culture-Etudes, c’est possible depuis 2003. Grâce à cette structure, la Ville de Bienne se targue d’avoir contribué à découvrir et à façonner les athlètes suisses d’aujourd’hui. La directrice de la formation, de la culture et du sport explique pourquoi un tel soutien pour les jeunes est important: