Trop d'expertises externes commandées par le canton

Le coût du recours à des expertises externes a augmenté de 29% en trois ans depuis 2016 dans le canton de Berne. Il atteint 43 millions de francs environ, alors que les dépenses de l'administration en général n'ont progressé que de 10% dans le même temps. Cet écart est dû en partie à différents projets informatiques de grande ampleur, relève le Contrôle des finances dans un rapport remis récemment à la Commission de gestion du Grand Conseil. C'est dans ce domaine que le recours à des expertises externes est le plus important.





Responsabilité du personnel cantonal



Au vu de ces constatations, la Commission de gestion a établi son propre rapport. Elle recommande au canton l'élaboration d'une véritable stratégie qui régit la manière de gérer les mandats à des tiers. Celle-ci doit reposer sur un principe : fournir davantage de prestations en interne et réduire autant que possible le recours à d'autres mandataires. Selon le rapport, le personnel du canton doit assumer davantage de responsablilités et accomplir lui-même les tâches centrales afin que les dépenses ne continuent pas d'augmenter. Des directives claires doivent aussi être adoptées. A propos du service de l'informatique, il est recommandé de créer une réserve de personnel spécialisé. Le Conseil-exécutif est invité à présenter d'ici le printemps prochain l'avancement des optimisations préconisées. /comm-oza