Des adieux au cinéma pour Pierre-Alain Meier

Un retour sur près de quarante ans consacrés au cinéma. Pierre-Alain Meier se penche sur sa carrière en guise d’adieux. Le réalisateur et producteur jurassien organise huit rencontres avec le public autour de ses différents films. La première manifestation s’est tenue les 25 et 26 juin derniers et la deuxième a lieu le week-end dernier au Lido, à Delémont. C’est l’occasion de découvrir ou de redécouvrir les œuvres auxquelles Pierre-Alain Meier a participé. Le Jurassien a collaboré à une quarantaine de films. L’homme est connu du grand public pour avoir été le producteur de « Win Win » en 2013 mais la majorité de son travail a concerné des films étrangers. Pierre-Alain Meier raconte une partie de son parcours :