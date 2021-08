Le Noirmont a enfin retrouvé son festival

Il y a beaucoup moins de monde, mais tous les ingrédients qui font le succès du Chant du Gros sont bel et bien présents. Les premiers concerts du Chant du P’tit, version allégée du fameux festival du Noirmont, se sont tenus vendredi soir. Félicia LiA, Tryo et Sim’s se sont notamment produits sur l’unique scène de la manifestation franc-montagnarde. Covid oblige, le Chant du Gros a totalement été revu cette année. La capacité est limitée à 1'000 personnes par soir et le certificat sanitaire requis pour pénétrer dans l’enceinte de l’événement.