Il perd la maîtrise de son véhicule et se blesse grièvement

Un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule et s'est grièvement blessé à Diesse, dans la nuit de vendredi à samedi. Dans un virage à gauche, peu avant l’intersection avec la rue de Marais, la voiture est sortie de la route vers la droite pour des raisons encore indéterminées. Elle a traversé la rue de Marais et dévalé un talus. Selon un communiqué de la Police cantonale bernoise diffusé dimanche, le véhicule est ensuite entré en collision avec un poteau téléphonique avant de s’immobiliser. Le conducteur âgé de 20 ans, a été grièvement blessé et conduit à l’hôpital. Une enquête est en cours. /comm-ddc