Un écrin noir comme symbole de l’innovation

Partenariat public-privé

Cette entité, résultat d'une coopération entre le secteur public et le secteur privé, offre à la Suisse sa première usine de tests et de démonstrations dans le domaine de l'industrie 4.0. Les promoteurs veulent activer la transformation des résultats de recherche en produits qui peuvent être commercialisés.

A peine né, déjà une référence

« Ce site de recherche est déjà considéré comme une référence dans le paysage de l'innovation de la Suisse », a souligné devant plus de 150 représentants de l'économie et de la politique le conseiller d'Etat bernois Christoph Ammann. Pour le directeur de l'économie, de l'énergie et de l'environnement, ce pôle économique est une passerelle entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.

Mise en réseau

Le Parc suisse d'innovation cherche à renforcer l'attractivité et la compétitivité de la Suisse en matière de recherche et d'innovation. Il compte deux centres principaux, près des écoles polytechniques fédérales de Lausanne et Zurich, et quatre sites secondaires situés à Bienne, dans le Nord-Ouest de la Suisse (BS, BL, JU), en Argovie, ainsi qu'en Suisse orientale.

Sur chacun des sites de Switzerland Innovation, des hautes écoles et des entreprises procèdent à des échanges. Ces interactions entre le monde des sciences et celui de l'entreprise permet la concrétisation de nouvelles idées et la commercialisation des produits et des services qui en résultent. /ats-ami