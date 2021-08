Le temps des retrouvailles pour EviDanse

Parmi les spectacles proposés, cinq seront issus de la région. Un excellent signal pour EviDanse, qui oeuvre depuis 18 ans à promouvoir la danse en l'ancrant dans nos villes et villages. Eve Chariatte s'est penchée sur notre respiration dans un spectacle intitulé Au cœur nous préférons le diaphragme. Eugénie Rebetez, elle, explore le rire dans sa dimension la plus intime et la plus profonde avec Ha ha ha. Citons encore Silva, de la Compagnie Synergie, qui nous plonge dans l'imaginaire et l'atmosphère de la forêt. La danse d'ici donc, mais aussi d'ailleurs avec le duo franco-japonais Yurabe Masami et Thierry Ravassard dans L’eau et les rêves ou encore Wao Wao, voyage des cinq sens à travers le monde. C'est la volonté d'EviDanse : rendre la danse accessible, briser les stéréotypes. Le retour de nombreux artistes dans la région y participe également, se réjouit Dominique Martinoli.