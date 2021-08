Une multiprise à l’origine d’un incendie à Nidau

Un appartement ravagé par les flammes à cause d’un problème de multiprise. C’est la conclusion de l’enquête réalisée par la brigade Incendies et explosions de la police cantonale bernoise. Les investigations faisaient suite à un feu qui s’est déclaré dans un logement à Nidau en juillet dernier. « La cause de l’incendie privilégiée est un dysfonctionnement technique d’une barre multiprise », explique ce mardi la police dans un communiqué. Les dégâts matériels s’élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs selon les dernières estimations. /comm-nmy