Une course à travers les Alpes pour la bonne cause

Yannick Chédel va aller chercher ses limites physiques et mentales lors d’une des courses à pied les plus exigeantes des Alpes. L’athlète de la Neuveville participe dès dimanche au Swiss Peak 360 à travers les montagnes valaisannes. Il fera partie des 375 concurrents du monde entier à tenter de relier Oberwald au Bouveret en moins de 5 jours sur un tracé de 360 km composé de près de 26'000 m de dénivelé positif. Agé de 48 ans, Yannick Chédel a commencé la course à pied il y a une dizaine d’année, avant d’allongé les distances en 2015 seulement. Il espère boucler la course la plus difficile à laquelle il aura participé en 110 heures. « C’est une planification de l’effort. Il faut faire attention de ne pas se griller dans les montées et de ne pas non plus trop se laisser aller dans les descentes. Et il faut gérer l’alimentation, l’hydratation et le sommeil », explique Yannick Chédel.