ESB baisse le prix de l’électricité en 2022

ESB maintient les tarifs de l’énergie à un niveau stable, malgré la flambée des prix sur le marché de l’électricité européen. Grâce à sa stratégie d’achats à long terme et à son autoproduction stable et malgré des investissements, Energie Service Bienne a pu revoir légèrement à la baisse les tarifs d’utilisation du réseau pour 2022, selon un communiqué transmis jeudi. Une disposition légale prévoit la simplification de la structure tarifaire pour la clientèle dont la consommation est inférieure à 50'000 kWh. Les classes tarifaires Classique Double et Classique Simple feront l’objet d’ajustements à partir de l’année prochaine. Pour la clientèle Classique Double, ces modifications reviendront à une réduction du prix de base, tandis que la clientèle Classique Simple profitera d’une réduction du prix de la consommation. Le prix de la consommation baissera également pour la clientèle de moyenne tension. Pour le tarif industriel de basse tension, la relation entre consommation et puissance se rapprochera du tarif de moyenne tension lors d’une courte durée d’utilisation.





Redevances

Les montants des redevances au niveau communal et le supplément réseau fédéral restent inchangés. Il en résulte une diminution de 1,4 % ou d’environ CHF 16 par année pour un profil de consommation type H4 selon l’Elcom (4'500 kWh/an : appartement 5 pièces avec cuisinière électrique et sèche-linge). Les tarifs pour 2022 peuvent être consultés dès fin août 2021 ici. /comm-emu