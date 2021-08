Le Home Les Bouleaux récompensé pour son innovation

Le Home Les Bouleaux remporte le premier prix de l'innovation dans les EMS bernois 2021. Au cœur du village de Corgémont, le projet de construction d’un nouveau centre « va bien au-delà d’un nouvel EMS », communique CURAVIVA BE, l'association des EMS du canton de Berne, ce jeudi. Ce lieu de cohabitation va permettre à toute la population du village et de la région de bénéficier des différents services dans les domaines médicaux et sociaux. Le projet comprend le centre médical régional (Médicentre), une pharmacie, un cabinet de physiothérapie, ainsi qu’une crèche, un restaurant et bien plus encore. Inauguré dans quelques semaines, le Lieu de vie les Bouleaux est appelé à devenir une place de village dont toute la population de la région pourra bénéficier.

La deuxième et la troisième place ont été respectivement attribuées à la Fondation Solina, pour leur parc de mouvement et de rencontre pour quatre générations, et au Alterszentrum de Ins, pour leur projet de cannabis médical dans les soins. Les trois lauréats se sont partagé la somme de 10'000 francs, dont 7’000 francs pour l’EMS de Corgémont. /comm-tbu