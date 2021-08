Les jeunes du canton de Berne globalement en faveur de la vaccination contre le Covid-19

La jeune population du canton de Berne soutient majoritairement les mesures pour lutter contre le Covid-19, dont la vaccination. C’est ce que démontre les résultats d’une enquête réalisée par la Direction de la santé, des affaires sociales et de l'intégration. Les données publiées jeudi ont été récoltées ces deux dernières semaines auprès de quelques 2'000 jeunes âgés de 16 à 24 ans : « Leur principale motivation est le fait qu’ils souhaitent de nouveau participer pleinement à la vie sociale et être libre de leurs mouvements, la seconde est une volonté de protéger les autres », explique Gundekar Giebel, porte-parole de la Direction de la santé.

Les conclusions de l’enquête montrent aussi que les jeunes entre 16 et 24 ans attendent une information transparente sur les bénéfices et les risques de la vaccination, une utilisation plus étendue du certificat Covid et la possibilité de choisir le type de sérum.

Grâce aux résultats obtenus, le canton de Berne va pouvoir affiner sa communication et ses mesures incitatives en vue d'augmenter le taux de vaccination. /comm-emu