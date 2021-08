Nouvelle mise en valeur pour les sites palafittes de l’UNESCO

Donner plus de visibilité aux sites palafittiques préhistoriques protégés par l’UNESCO. À l’occasion du dixième anniversaire de leur inscription au patrimoine mondial, les six sites de fouille bernois bénéficient d’une nouvelle mise en lumière. Des panneaux d’information qui présentent les connaissances actuelles sur ces objets protégés et expliquent leur importance pour l’histoire européenne ont été conçus par le Service archéologique du canton de Berne. Cela pour mettre en valeur ces trésors enfouis sous la terre ou sous l’eau et ainsi mieux sensibiliser le public à cet héritage culturel, selon un communiqué transmis jeudi.

La série des « Sites palafittiques préhistoriques autour des Alpes » est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis le 27 juin 2011. Elle regroupe 111 sites en France, en Allemagne, en Italie, en Autriche, en Slovénie et en Suisse. Ils ont été sélectionnés pour leur représentativité parmi plus d’un millier d’habitats du Néolithique et de l’Âge de Bronze. Six sites sont situés intégralement sur le territoire du canton de Berne, dont trois dans la région : Bienne Vigneules Port, Lüscherz Dorfstation et Douanne-Tüscherz gare. /comm-emu