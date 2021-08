Quelques millions d'indemnités pour Bienne

La ville de Bienne touchera 20 millions d’indemnités de la part du canton de Berne. Le gouvernement bernois a fixé les montants forfaitaires attribués aux trois plus grandes villes du canton à savoir Berne, Bienne et Thoune. La capitale touchera 61,5 millions de francs et Toune 9,4 millions. Cette manne permet d’indemniser partiellement ces agglomérations pour les dépenses supérieurs à la moyenne qu’elles supportent dans les domaines des transports privés, de la sécurité publique, des infrastructures d’accueil, des sports, de la sécurité sociale et de la culture. /comm-nme