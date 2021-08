Un nouvel architecte municipal à Bienne

Le Conseil municipal de Bienne a nommé un nouveau responsable du département des constructions et architecte municipal. Yanick Jolliet, 42 ans, succédera au futur retraité Jürg Saager dès le début de l'année 2022. Actuellement chef de projet et représentant du maître d'ouvrage au sein d'une société fribourgeoise, Yanick Jolliet a également travaillé dans de nombreux bureaux d'architecture, où il a assumé différentes missions. Il a aussi oeuvré comme chef de projet au Service des bâtiments du canton de Fribourg et connaît donc bien l'administration publique. /comm-oza