Certificat Covid au marché d’automne de Champoz

Des contrôles seront mis en place et l’accès au marché restreint aux seuls détenteurs du certificat Covid. Les organisateurs étudient également la possibilité de tester les gens sur place. Ces tests seraient toutefois payants, précisent-ils. Les détails du plan de protection seront communiqués en temps voulu. « Tout est mis en œuvre pour rendre l’accès le plus aisé et rapide possible. » Rappelons que le marché se tiendra le samedi 2 octobre, de 9 heures à 18 heures. /comm-tbu-oza