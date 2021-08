Fusibles trafiqués à Tavannes

On sait désormais ce qui s’est passé à Tavannes le 2 mars dernier. L’enquête de la brigade Incendies et explosions de la Police cantonale bernoise est terminée. Les investigations faisaient suite au feu qui s’était déclaré à la rue du Pont à Tavannes dans un appartement situé au-dessus des locaux de la Poste. Selon les conclusions de l'enquête, communiquées ce vendredi par la police cantonale bernoise : « Le feu a été déclenché par un ordinateur portable connecté à l'alimentation électrique afin d’être rechargé. Il a également été constaté que certains fusibles protégeant l’alimentation électrique de l’appartement avaient été trafiqués. Il est toutefois impossible d’établir un lien de causalité entre cette modification et l’incendie ». Selon les estimations actuelles, les dégâts matériels s'élèvent à plusieurs dizaines de milliers de francs. À noter que des rapports ont été établis à l’intention du Ministère public s’agissant tant de l’incendie que de la modification des fusibles. /comm-tbu