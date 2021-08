La maison La Source en fête à Bienne

La Maison La Source fête sa rénovation. A cette occasion, la Maison des jeunes et du catéchisme de la paroisse réformée française de Bienne ouvre ses portes au public ce week-end. Les travaux se sont terminés en 2019. La grande salle du rez-de-chaussée est désormais pourvue d’une cuisine et d’un point d’eau. Le second étage est dédié aux jeunes et aux activités en petit groupe tandis que troisième étage, qui accueille une colocation, a été complètement rénové et un accès privé a été réalisé. L’apport en loyer de ce bâtiment permet au bâtiment d’être financé en partie par le privé. L’un des grands axes de ces rénovations était aussi de s’ouvrir sur l’extérieur. Le jardin a donc lui aussi été adapté.