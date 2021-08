Prolongation du programme de subventions pour les acteurs culturels

Les effets de la pandémie de coronavirus sur le secteur culturel sont durables. Raison pour laquelle la section encouragement des activités culturelles du canton de Berne a décidé de prolonger son programme intitulé « Continuer – subventions de développement et d’approfondissement pour les acteurs et actrices culturels ».

Même si les événements culturels peuvent à nouveau avoir lieu. Les conditions de mise en œuvre restent instables a indiqué cette semaine la Direction de l’instruction publique et de la culture. Les possibilités d’élaborer de nouveaux projets culturels restent aussi particulièrement limitées. C'est pourquoi l'Office de la Culture a décidé de prolonger son programme d’encouragement lancé au printemps 2021. L’objectif est de permettre à quelque 80 artistes d’approfondir leur démarche artistique et de développer leur méthode de travail et leur orientation par le versement d’une contribution maximale de 10'000 ou de 15'000 francs pour les collectifs. Jusqu'à présent, 47 subventions ont été accordées à des artistes, individuellement ou en groupes, dans les domaines de la musique, de la danse, du théâtre, des arts visuels et de la littérature.

Les candidats ont jusqu’au 31 octobre pour soumettre une demande de subvention qui leur permettra de s'adapter à la situation encore incertaine imposée par la pandémie. /comm-sbo