Un cycliste blessé dans un accident à Bienne

Un accident de la circulation entre une voiture et un vélo s’est produit vendredi en début de soirée à Bienne. Selon les premières informations, le conducteur d’une voiture circulait sur le chemin des Oeuches en direction de la forêt du Längholz. Arrivé au croisement avec le chemin des Dahlias, une collision s’est produite avec un jeune de 13 ans roulant à vélo et arrivant par la gauche. Les raisons ne sont pas encore connues indique la Police cantonale bernoise dans un communiqué samedi. Le jeune est tombé à terre et a été blessé. D’abord pris en charge par des tiers, il a ensuite reçu des soins par une équipe d’ambulanciers immédiatement dépêchée sur place et finalement conduit à l’hôpital.

Le tronçon concerné du chemin des Oeuches a été fermé au trafic durant près de deux heures afin de permettre l’engagement des forces d’intervention. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes et les causes de l’accident. /comm-sbo