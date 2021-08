Le festival Musicales JUBE revient pour une seconde édition

Nouvelle édition pour Musicales JUBE. Le festival qui a été lancé vendredi à Cormoret propose, pour la seconde année consécutive, des duos de musique de chambre. Il se poursuivra jusqu’au 12 septembre. Les duos allient l’orgue à un autre instrument dans un style de musique classique. L’un des objectifs du festival est de faire découvrir cette musique et de la rendre accessible à monsieur et madame Tout-le-Monde. Anne Chasseur, organiste et directrice artistique du Festival Musicales JUBE, souhaite aussi montrer que l’orgue n’est pas un instrument ennuyeux. En ce qui concerne les artistes, ils ont la particularité de tous résider en Suisse. Un critère important pour Anne Chasseur qui leur demande aussi d’interagir avec le public et d’aller à sa rencontre à la fin du récital.