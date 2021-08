Première fête de quartier à Madretsch-Nord

Madretsch-Nord a vécu sa première fête de quartier samedi à Bienne. Plusieurs centaines de personnes se sont rencontrées à cette occasion indique la guilde de quartier Madretsch-Nord, organisatrice de l’événement, dans un communiqué dimanche. Course de caisses à savon et château gonflable ont permis aux plus jeunes de se divertir tandis que les plus grands ont pu discuter autour d’une paella, de hot-dogs ou encore de pâtisseries. /comm-sbo