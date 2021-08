En attendant la sciure

Neuf couronnés fédéraux prendront part à la compétition. On retrouvera notamment Kilian Wenger, Simon Anderegg, Christian Gerber et Remo Käser. Chez les jeunes, le Tavannois Jérémy Tschanz, qui vient de remporter une double palme à Schwarzenburg, a également annoncé sa participation. Le comité espère que le public répondra présent. Pour celles et ceux qui ne pourraient pas faire le déplacement de Corgémont, la compétition sera retransmise en direct sur le site Schwingen Live. /oza