Le PLR imérien souhaite réhabiliter le sentier nature

Le PLR souhaite réhabiliter le sentier nature. Celui-ci avait vu le jour dans le cadre des festivités qui ont marqué le 1100ème anniversaire de St-Imier en 1984. Il a été aménagé au Nord de la cité. D’une longueur, aller et retour de 3km avec une dénivellation de 126 m, il n’a plus été entretenu au fil des années expliquent les libéraux-radicaux dans un communiqué lundi. Dans une interpellation, la section locale du PLR demande au Conseil de ville d’étudier dans le meilleur délai la réhabilitation de ce sentier. Celui-ci contribuera à la prise de conscience de la collectivité du rôle joué par la forêt dans la protection des sols et la régulation des sources estime encore le PLR. /comm-sbo