Solide résultat semestriel pour les Banques Raiffeisen de la région

Les Banques Raiffeisen de la région se portent bien. Les six établissements du Jura et du Jura bernois et leurs trente-deux points bancaires ont réussi, à l’issue de ce premier semestre, à renforcer leur position sur le marché tout en maîtrisant la croissance de leur activité de base peut-on lire dans un communiqué lundi. Le total du bilan s’élèvait à 5,2 milliards de francs, en progression de 2,1%, au 30 juin dernier. Un bénéfice brut de 14,5 millions de francs a pu être réalisé au premier semestre 2021 (+4,1%).

Perspectives

L’économie suisse a renoué avec le chemin de la croissance depuis le deuxième trimestre 2021. Au vu de ces perspectives économiques favorables, les Banques Raiffeisen du Jura et du Jura bernois tablent sur une certaine stabilité dans la marche des affaires et s’attendent ainsi, pour le second semestre 2021, à un résultat opérationnel dans la ligne du premier semestre. /comm-sbo