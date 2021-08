La vaccination relocalisée à St-Imier et Moutier

La réorganisation de la stratégie des tests opérée par le canton de Berne s’accompagne aussi d’une adaptation du dispositif de vaccination. Le centre de vaccination de Tavannes, qui a fermé ses portes le 27 août dernier, sera relocalisé sur les sites hospitaliers de Moutier et de St-Imier dès ce jeudi 2 septembre. Ces nouveaux points névralgiques seront ouverts du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 12h30 à 17h. Comme auparavant, les inscriptions se font via la plateforme cantonale ou par téléphone au 031 636 88 00. /comm-jpi