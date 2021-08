Une armée suisse plus écolo pour une neutralité carbone d'ici 2050

L'armée suisse se veut plus verte. Sa ministre Viola Amherd a annoncé vouloir renforcer l'engagement de son département en faveur de l'environnement, via une charte et un plan d'action pour l'énergie et le climat. Objectif : afficher une neutralité carbone d'ici 2050.

Il existe « un lien étroit et évident » entre les thématiques écologiques et le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS), a relevé Viola Amherd, lors d'une conférence de presse mardi sur la place d'armes de Chamblon, dans le canton de Vaud.