Accident mortel à Perles

Une voiture a percuté une remorque mardi à Perles. Le conducteur est décédé sur les lieux de l'accident. Une enquête a été ouverte.

Un automobiliste circulait mardi en fin d'après-midi sur la route de Bienne, venant de la cité seelandaise. Au centre du village de Perles, sa voiture s'est soudainement déportée sur la voie opposée, pour des raisons encore inconnues. Elle est entrée en collision avec la remorque d’une voiture circulant en sens inverse, rapporte mercredi le Ministère public régional Jura bernois-Seeland.

Un passant disposant d'une formation médicale a immédiatement apporté les premiers secours au conducteur, grièvement blessé. Lorsque les secours sont arrivés sur place peu après, la victime de l'accident a pu être dégagée du véhicule.

Malgré les mesures de sauvetage et de réanimation, le malheureux est décédé sur les lieux de l'accident. La police dispose d'indices concrets sur l'identité de la victime, mais son identification formelle n'a pas encore eu lieu, précise la justice.





Route fermée

Le tronçon concerné de la route de Bienne a dû être fermé durant trois heures et demie. Les sapeurs-pompiers locaux ont mis une déviation en place. Plusieurs patrouilles et services de la police, des membres des pompiers professionnels de Bienne ainsi que des pompiers LePiMe, une équipe d'ambulanciers et une équipe de la Rega sont intervenus. Le Care Team du canton de Berne est aussi entré en action pour encadrer les personnes concernées.

Une enquête a été ouverte afin de clarifier le déroulement exact et les circonstances de l'accident, indique encore le Ministère public. /ATS-gtr