Linda Nartey nommée vice-directrice de l’OFSP

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé mardi la nomination de Linda Nartey comme vice-directrice, mais aussi responsable d’une nouvelle unité de direction à partir du 1er janvier 2022. Celle qui est actuellement médecin cantonale bernoise et cheffe de la Direction de la santé prendra la tête d’une unité en charge de la prévention des maladies ainsi que des stratégies et professions de la santé.





Linda Nartey a déjà travaillé pour l’OFSP par le passé au sein de la division des Maladies transmissibles. Elle a également été collaboratrice scientifique à l’Université de Berne dans la division Epidémiologie et biostatistique de l’Institut de médecine sociale et préventive. Elle était médecin cantonale et cheffe de la Direction de la santé, des affaires sociales et de l’intégration du canton de Berne depuis 2018. \comm-vcu