L’endométriose, la maladie dont on parle peu

L’endométriose, un mal sous-estimé, incompris, mais pourtant très fréquent. Plus de 10% des femmes seraient concernées par cette affection gynécologique. La maladie trouve son origine dans l’endomètre, la muqueuse qui recouvre l’utérus, qui peut parfois se développer à l’extérieur de l’espace utérin et provoquer d’importantes douleurs. Dans certains cas, elle peut même déboucher sur de l’infertilité. L’endométriose n’a pas encore de remède, on ne peut que traiter les symptômes pour les soulager. Les causes sont également mal définies. Elles pourraient être multiples et notamment en lien avec des facteurs environnementaux tels que les perturbateurs endocriniens.

Selon Nathalie M., membre de S-Endo, diverses institutions sont désireuses de faire des recherches sur cette pathologie, mais les fonds manquent encore cruellement à l’appel :