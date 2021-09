Les jardins historiques stars du patrimoine à Bienne

Bienne va chercher le patrimoine au plus près de la nature. Cette année, la ville a décidé de mettre en valeur ses jardins historiques pour les journées européennes du patrimoine les 11 et 12 septembre prochains. «Faire et savoir-faire», c’est la thématique 2021 de ces journées. Une opportunité pour la cité seelandaise de mettre en lumière le travail demandé par les parcs et leur importance patrimoniale. Deux jardins historiques sont au programme du week-end : les Prés-de-la-rive vers le lac et le parc du Jutzhubel dans les hauteurs de la Vieille-ville.

Mais qu'est-ce que c'est, des jardins historiques ? Karin Zaugg, la responsable du service des monuments de Bienne, explique que ce sont des espaces verts où la conception humaine a laissé sa trace dans le paysage. Ces sites peuvent être publics comme privés. Les visites ont pour but de présenter au public l’importance patrimoniale des sites et les enjeux de la préservation horticole des sites verts.