Accent sur la mobilité à pied et à vélo

Le canton de Berne a remis ce vendredi à la Confédération ses projets d’agglomération de quatrième génération pour la phase d’évaluation. On parle de 268 mesures dans le domaine des transports, ce qui représente 1,16 milliards de francs d’investissement. Un fort accent est mis sur la mobilité pédestre et cycliste.

Pour la région biennoise, 65 mesures pour un coût total de 229 millions de francs est prévu. Les mesures les plus importantes sont la liaison pour les cyclistes entre Ipsach et Bienne Centre en passant par Nidau, des voies piétonnes et pour vélos amenant au futur centre hospitalier de Brügg et des rues et des places seront réaménagées à Bienne, Nidau, Studen, Worben et Lyss. Il y a également une contribution à l’acquisition de bus électriques qui est prévue. En cas de validation, ces différentes mesures pourraient être réalisées entre 2024 et 2031. Rappelons que plus un objet a un impact global important, plus la contribution fédérale est forte. Celle-ci a atteint jusqu’à 30 à 40% des coûts totaux pour les projets des trois générations précédentes. /comm-tbu