L’OP présente un nouveau concept de soirée d’information

Que faire après l’école obligatoire ? Un apprentissage ? Des études ? Ce sont les questions que tous les élèves se sont déjà posé au terme de leur scolarité. C’est pourquoi l’Orientation Professionnelle et les écoles de la région ont travaillé ensemble pour aider les élèves dans leurs choix dans un nouveau concept pour les soirées d’information. « Le but est que les élèves et les parents puissent avoir accès à une information concrète et ainsi affiner leur choix, notamment en se rendant ensuite aux portes ouvertes des écoles » indiquent les différents acteurs du projet dans un communiqué paru ce vendredi. L’organisation des soirées se fait par les écoles secondaires. Les élèves et leurs parents sont automatiquement invités à la séance. La première aura lieu Courtelary le mercredi 15 septembre. En cas de questions, les intéressés peuvent s’adresser directement au secrétariat de l’école fréquentée par leur enfant. /comm-tbu