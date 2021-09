Réouverture du Centre de santé sexuelle à Bienne

Le service de consultation de santé sexuelle du Centre hospitalier Bienne accueillera ses patients au Centre de santé MEDIN. Doté de nouveau locaux modernes, le Centre de santé sexuelle proposera, lors de son ouverture le 13 septembre, « un soutien, des conseils et un accompagne­ment en cas de conflit lié à la grossesse ou de souhait d’un accouchement confidentiel» explique dans un communiqué MEDIN et le CHB. Une aide est également proposée en cas de clarification urgente des infections sexuellement trans­missibles ou après un rapport sexuel non protégé. En plus de ses tâches de centre de consultation et de dépistage anonyme du VIH et d’autres maladies sexuellement transmissibles, le centre propose des examens gynécologiques de dépistage et collabore étroitement avec la clinique gynécologique du CHB. À noter que les consultations sont gratuites, factuelles, ouvertes, confidentielles et proposées en plusieurs langues. /comm-tbu