Valbirse va transpirer

Les 4000 habitants de Valbirse auront l’occasion de dépasser leurs limites et de transpirer les 25 et 26 septembre. La commune, en association avec les sociétés sportives locales, organise le samedi la 3e Fête du sport, dès 14 heures. L’occasion pour petits et grands de s’essayer à des disciplines ludiques et sportives, de la pétanque au tir en passant par le vélo trial, le Kung-Fu ou le tennis. Plusieurs animations sont également au programme avec notamment les élèves de l’école primaire. Le samedi soir, la commune honorera ses sportifs méritants et les jeunes qui suivent la filière sports-études.

Les infrastructures installées à l’occasion de cette Fête du sport sur le site de Champ-Martin à Malleray resteront en place pour accueillir le dimanche, dès 7h30, la 9e édition du Trophée de la Tour de Moron, 11,8 km et 816 m de dénivelé. L’épreuve servira de cadre au Championnat suisse de course de montagne.

Concernant les mesures sanitaires, les organisateurs n’entendent pas à l’heure actuelle demander un pass-sanitaire aux participants. Les règles pourraient évoluer en fonction des décisions que prendra le Conseil fédéral. /cwi