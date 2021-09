Des maçons en béton

Ils sont trois apprentis de la Halle des Maçons de Moutier à terminer dans les six premiers, dont deux sur le podium du concours romand de maçonnerie. 11 jeunes se sont affrontés, durant trois jours, à Courtaman dans le canton de Fribourg. De mercredi à samedi, ils ont travaillé 22 heures, tracé, coupé et maçonné 500 briques. Le responsable de la Halle des maçons, Damien Plumey nous précise qu’ils ont été évalués sur la précision qui représente 80 % de la moyenne ainsi que sur la qualité et la propreté du travail.

Adrien Geiser de l’entreprise Vernier à Boécourt a pris la deuxième place de ce concours, Nolan Langenegger de l’entreprise Comte à Delémont finit 3e et Maxence Vauclair de l’entreprise PMB à Boncourt décroche le 6e rang. Adrien Geiser est ainsi sélectionné pour les demi-finales du concours de la maçonnerie qui aura lieu en février à Martigny pour se qualifier pour les SwissSkills qui auront lieu au mois de septembre 2022 à Berne. /lbe