La Grenouille remonte sur scène

La Grenouille repart pour une nouvelle saison riche et variée. Le Centre de théâtre jeune public de Bienne a vécu cette semaine les premiers spectacles. Plus de 70 représentations sont à l’agenda jusqu’au printemps prochain. Elles se destinent, pour certaines, aux enfants dès trois ans mais aussi aux adolescents âgés de 13 ans et plus. Particularité du théâtre de La Grenouille, la programmation fait toujours honneur au bilinguisme biennois comme le souligne sa directrice artistique, Charlotte Huldi :