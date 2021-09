Pari réussi pour la Braderie prévôtoise

Malgré l’affluence plus faible, le service de dépistage et les emplacements offerts aux sociétés, le comité de la Braderie assure « retomber sur ses pattes » financièrement parlant. Jacques Stalder a précisé que grâce à des finances solides et des commerçants très généreux, la Braderie prévôtoise ne s’était pas mise en danger même si les dépenses ont été bien plus hautes que de coutume. Le budget sécurité, par exemple, a carrément doublé pour assurer notamment le contrôle 24h/24 et durant trois jours des pass-covid aux entrées de la fête.

Gros coup de chaud pour les tests





Au niveau de la centrale de tests installée à la Sociét'Halle, tout a bien fonctionné malgré les embouteillages de vendredi soir qui ont irrité quelques noctambules. A minuit, certains qui n'étaient pas inscrits ont été priés de revenir le lendemain et ont été obligés de faire l'impasse sur la première soirée. Pourtant, la centrale de dépistage a failli ne pas ouvrir du tout ses portes en raison d'une grosse tuile survenue jeudi soir. Le laboratoire qui devait délivrer les QR code a été interdit par Swissmedics moins de 24h avant le lancement de la Braderie. Une solution a pu être trouvée in extremis grâce à la gérante d’une pharmacie prévôtoise qui s’est portée garante du processus de dépistage. /nme