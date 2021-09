Projets estudiantins pour répondre aux défis technologiques de Tornos et Louis Bélet

Un défi technologique relevé avec brio par les étudiants de la HE-Arc. Lors du HE-Arc challenge organisé dans le cadre de l’Incubateur i-moutier, deux projets étudiants ont reçu les faveurs du jury. En partenariat avec Tornos SA et Louis Bélet SA, les étudiants avaient pour but d’« envisager des solutions fiables, évolutives et universelles répondant à des besoins réels des deux sociétés » comme l’explique l’Incubateur i-moutier dans un communiqué paru ce lundi.

Pour le challenge technologique lancé par Tornos, l’équipe d’Audrey Corbaz, Loïc Sartori, Lucas Wicky, Gabriel Salvador et Andonis Morales a remporté le prix récompensant leur projet intitulé « Métro-kit » qui avait pour objectif de développer un kit de construction permettant de mesurer des pièces usinées rapidement grâce à un posage modulable.

Pour Louis Bélet, c’est l’équipe de Latifa Qatrani, Étienne Courtois, Killian Reber, Mathieu Prongué et Marco-Gianni Mangiullo qui a remporté le challenge technologique. Il s’agissait pour eux de réaliser un dispositif permettant d’orienter et de positionner un outil devant l’objectif d’un appareil de mesure optique.

L’Incubateur i-moutier se félicite de cette semaine « riche en idées nouvelles ». /comm-tbu