Une Semaine suisse du Goût bien garnie

Les gourmands et amateurs de nourriture ont de quoi se réjouir. La 21e édition de la Semaine suisse du Goût se déroulera du 16 au 26 septembre. Alors qu’ils étaient au nombre de 20 en 2019, et 26 en 2020, 34 événements sont au programme dans le Jura et le Jura bernois. « C’est un record ! », s’exclame Olivier Boillat, président de la Semaine suisse du Goût pour le Jura et le Jura bernois. Il explique cette augmentation par un contre-coup du coronavirus qui a empêché la population de se retrouver.