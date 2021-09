Cycliste grièvement blessé à Bienne

Un accident de la circulation s’est produit mardi matin aux environs 9h10 à Bienne entre une voiture et un vélo. D’après les informations de la police, une automobile, qui était engagée dans le rond-point de la place du Breuil, était sur le point de sortir en direction du chemin Radius. Au même moment, un cycliste arrivant depuis la rue de Madretsch était sur le point de s’engager dans le rond-point. Pour une raison encore indéterminée, les deux usagers de la route sont entrés en collision. Le conducteur de vélo est tombé au sol et a été grièvement blessé. Il a été pris en charge et conduit à l’hôpital par une équipe d’ambulanciers immédiatement dépêchée sur place.

Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances et causes de l’accident. /comm-tbu